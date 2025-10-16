｢僕らには言葉すらいらない｣ "不仲のバスケ選手"がコート上では｢息ぴったり｣の不思議 漫画｢Deep3｣（第13集 第98話）

北米の世界最高峰プロリーグ「NBO」で得点王になることを目標に、日本でバスケットボールに邁進してきた河合デミアン。

だが、将来有望だったデミアンを襲ったのは、ゴールに近づくと腕が固まるイップスの悲劇。イップスとは、緊張や不安などによって、それまでできていた動作がうまくできなくなる運動障害のことだ。

死ぬ気でリハビリに励むも改善の余地がないままに、医者からは「イップスは治らない」と宣告されてしまう。

“人生の谷底”で、デミアンが出した答えとは──。

転落からはい上がる不屈の籠球（バスケットボール）ドラマ。漫画『Deep3（ディープスリー）』（小学館）より抜粋してご紹介します。

