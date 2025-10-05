長谷川宣以が松平定信に提案｢人足寄場｣スゴイ理由 悪ガキだった平蔵だからこその寄り添いとは

真山 知幸 : 著述家
2025/10/05 16:00
石川島灯台（写真：kepporu / PIXTA）
NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。もはや権勢を誇った元老中の田沼意次は亡くなり、いよいよ松平定信が老中首座として「寛政の改革」に乗り出すことになった。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第40回は、火付盗賊改の長谷川宣以が創設に尽力した「人足寄場」について解説する。
大河ドラマをきっかけに再評価されそうな松平定信

改革を推進した老中同士ということで、何かと田沼意次と比較されるからだろう。松平定信は「とにかくマジメで融通が利かない人物」として描かれがちだ。

だが、NHK大河ドラマ「べらぼう」では、定信の意外な素顔を前面に出しており、今後のイメージが変わるかもしれない。ドラマでは黄表紙オタクの面が描かれたが、実際の定信も文学を好み、絵画を愛した文化人としての一面もあった。

そして、政策面においても、田沼意次の何もかもを否定したわけではなかった。経済政策のように引き続き継続しているものもあれば、意次のもとでうまくいかなかった政策に挑んだりもしている。それが「無宿人の対策」であり、キーマンとなったのは、長谷川平蔵宣以（はせがわ へいぞう のぶため）である。

次ページ長谷川平蔵宣以は時代小説『鬼平犯科帳』のモデル
