｢へにょへにょテニス｣で世界に衝撃､大坂なおみも絶賛する女子テニス界･異色の新星《伊藤あおい》は何がスゴいのか

女子テニス界に突如現れたシンデレラガール、伊藤あおい選手（21）。パワーテニスが主流の中、「へにょへにょテニス」と称される緩急を自在に操るプレースタイルで、屈強な海外選手を幻惑。テニス界に衝撃を与えている。

それだけでなく「握力12キロ」「練習は市営コート」「専属コーチは父親」など、テニス選手としてとにかく“常識はずれ”だ。大坂なおみ選手も「私には絶対にできない」と絶賛する、規格外の「へにょへにょテニス」はいかにして生まれたのか。

世界9位を破った“うっちゃり”の衝撃

セカンドサーブをコートの内側に入って強烈に叩くと、果敢にリターンダッシュ。奇襲に相手が虚を突かれ、なんとか返したボールを、ボレーでクロスに沈める――。

7月に行われた「ナショナルバンク・オープン」（カナダ・モントリオール）で、伊藤あおい選手が世界ランキング9位（対戦時）のジャスミン・パオリーニ選手を破った瞬間だ。2−6、1−4の劣勢をはねのけ、2−6、7−5、7−6のフルセットで昨年の全仏オープン、ウィンブルドン準優勝選手を“うっちゃった”。

「最初はボロ負けしないようにと思って。4ゲームは取りたいと思っていました……」

試合後の取材で伊藤選手はそうおどけてみせた。しかし、このアップセット（番狂わせ）は決してフロックではない。

彼女が世界にその名を知らしめたのは、2024年10月に日本で開催された「木下グループジャパンオープン」だ。全豪オープン優勝経験者のソフィア・ケニン選手など強豪選手を次々と撃破し、準決勝に進出した。

翌25年は、彼女にとってまさに飛躍のシーズンとなった。全豪オープンの前哨戦となる「キャンベラ国際」（豪州・キャンベラ）でWTA（女子プロテニスを統括する国際団体）主催のツアー大会での初優勝を飾ると、その後はWTAの最高グレード「WTA1000」に計6大会出場。うち5大会で予選を勝ち上がる快挙を演じた。