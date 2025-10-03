【こんなはずじゃなかった】ローム"巨額投資の代償→SiCパワー半導体で世界トップ狙ったがバブル崩壊で過去最大赤字に転落､リストラに舵

「リストラはやりきる。“生き死に”に関わることだ」

大手半導体メーカーのロームが業績不振にあえいでいる。

自動車や家電などに多く使われるアナログ・パワー半導体を手がけるロームは、2024年度に過去最大の400億円を超える営業赤字を計上した。今年4月には社長交代が行われ、それまでの拡大路線から一転、人員や工場のリストラを余儀なくされている。

AIバブルに湧く半導体業界。その一方で、不振にあえぐロームが浮き彫りにしたのは、コロナ禍をきっかけとした「半導体バブル」に踊らされた半導体メーカーが、その“ツケ”に苦しむ姿だ。

堅実メーカーの大勝負

ロームの急激な業績悪化の要因は、ひと言でいえば「過剰投資」だ。東克己社長は「『ちょっとやりすぎ』感と経営判断の遅れ」と表現する。（詳細なインタビュー記事はこちら）

2020年度までは年間400億〜500億円程度で推移していた設備投資額は、2021年度以降に急増。2023年度のピーク時には1800億円超と、売上高比で40％に迫る水準にまで膨張していった。

投資のターゲットにしたのが「SiC（炭化ケイ素）パワー半導体」の増産だ。材料にシリコンを使う従来型のパワー半導体に比べて高い電圧にも耐えられ、電力消費も少ない。こうした特徴からEVへの搭載が進んでいる。

「2025年度にSiCで世界シェア30％のトップになる」。2023年にロームは、SiC関連の売上高を年率50％以上ものペースで引き上げる計画をぶち上げ、設備拡大に突き進んだ。