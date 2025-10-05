"史上最強"のザックジャパンはなぜ惨敗したのか？ 元日本代表･今野泰幸が今だから明かす｢俺たちのサッカー｣の内実

2026年北中米ワールドカップ（W杯）で「優勝」という壮大な目標を掲げる日本代表。9月には1年後の大舞台の開催地・アメリカで、メキシコ・アメリカ両国と激突。キャプテン・遠藤航（リバプール、以下選手名・監督名後ろのカッコ内は現所属チーム）を筆頭にフルメンバーが先発したメキシコ戦は、スコアレスドローに終わったが、11人総入れ替えで挑んだアメリカ戦は0－2の完敗。選手層の薄さを露呈した。

日本代表は10月にはパラグアイとブラジル、11月にはペルーという難敵と対峙することになっているが、ここから足踏み状態が続くと、選手たちの不安が高まり、周囲の雑音も大きくなりがちだ。

それを実際に経験したのが、“史上最強”との呼び声の高かった14年ブラジルW杯に挑んだ「ザックジャパン」の面々だ。とりわけ、吉田麻也（LAギャラクシー）とともに最終ラインを担っていた今野泰幸（南葛SC）は「W杯前の重圧」を強く感じた1人である。

今野を襲った過去最悪のスランプ

「W杯が近づくにつれて、めちゃくちゃプレッシャーを感じるようになっていったんです。『自分は代表のレギュラーだ』とか『もうすぐW杯がある』という意識が高まり、14年になってからは変に守りに入っちゃった」

同年の今野は過去最悪のスランプに陥ったと本人も言い切る。

「本当に絶不調に陥りました。下からは伸び盛りの森重（真人＝FC東京）も追い上げてきてましたけど、『このまま無難にやっていたらレギュラーで大舞台に立てるな』という打算も頭に浮かんだりして、どんどん硬くなった。そんな悪循環が最後まで続きました」

今野は10年南アフリカW杯のメンバーだった。コンサドーレ札幌時代からの恩師・岡田武史監督（FC今治会長）が率いるチームで貢献したいという思いも強かったが、出番を得られたのは、グループリーグ第3戦・デンマーク戦の後半43分からの数分間。その分、14年に懸ける思いが強かったのだ。

実際、10年秋に就任したアルベルト・ザッケローニ監督は今野を重用。本職のボランチではなかったものの、吉田とともにセンターバックで起用し続けた。