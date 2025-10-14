10円駄菓子《ヤッターめん》｢取引先夜逃げで未払い1500万｣｢粗利数円｣でも倒産せずに借金ゼロを貫く大阪町工場の "逆説の経営哲学"

原材料費は高騰、1個の利益はわずか数円、消費税導入で駄菓子屋は7割減。取引先の夜逃げで1500万円が吹き飛んだ――。

それでも年間約3500万個、ある駄菓子を作り続ける町工場がある。 東大阪市にあるジャック製菓だ。

関西大学を卒業し、マスコミ4社の内定を蹴って家業を継いだ3代目社長・中野幹さん（71歳）は、大手企業が「成長と多角化」を追う時代に、あえて借金ゼロ・駄菓子一筋を貫く。

なぜ、彼は「これしかようせん」と言い切るのか。不器用な経営哲学には、不確実な時代を生き抜くヒントがある。

1982（昭和57）年から売れ続ける「ヤッター！めん」

チャイナ服を着たおじさんが、ラーメン鉢から出現した100円玉にびっくり！ なんとも味のあるイラストがトレードマークの駄菓子、「ヤッター！めん」（以下、ヤッターめん）をご存じだろうか。

ラーメン鉢風の赤いプラスチック容器に、揚げた細麺が入った「ラーメン駄菓子」だ。ポリポリかじると、麺に染み込んだチキンスープがじんわり染み出て、うま味が広がっていく。子供の頃、中身を一気に口に放り込み、濃いうま味を満喫するのが好きだった。