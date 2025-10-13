｢本当のクズは僕らです｣鬼越トマホークが明かす､あえて"弱者"を演じるビジネス喧嘩術
コンビ間の喧嘩の勢いに任せて止めに来た人に罵詈雑言を浴びせる「喧嘩芸」で世に出てきたお笑いコンビ・鬼越トマホークが初の公式書籍『鬼越トマホークの弱者のビジネス喧嘩術』を出版した。彼らの芸に魅了されたアートディレクターの石川嵩紘氏が構成を務めた異色のビジネス書である。賞レースに背を向けて毒舌を芸にして生き延びてきた彼らから学べることは何なのか?
賞レースに背を向けた逆張り戦略
——この本では、普通の芸人なら表で言わないような戦略的なことも赤裸々に語っているのが印象的でした。
良：今は『M-1』とかの賞レース全盛期じゃないですか。そこで賞レースに全く行かずに逆張りしたら食えるようになったというのは、ほかの業界でも参考になる生き方かもしれません。自分でも改めて読み返してみたら、意外とビジネス書になってるな、と思いました。
金：僕らが芸能界で生きてきた世渡り術みたいなものを石川さんという方にまとめてもらったので、出来は良いと思います。あとで「お前ら、自分で書いてねえだろ」って言われないように、石川さんの存在はちゃんと言っておきたいですね。
良："素人"に文句言われたくないからね。
金：お前、今それが一番ダメなんだよ。
良：素人の皆さんに買ってほしいです。
