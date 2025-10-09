｢三菱がディズニーランドを富士山麓に誘致｣も…構想20年超"浦安にディズニーランドを"実現したオリエンタルランドの執念

鈴木 伸子 : 文筆家
2025/10/09 6:30
東京ディズニーランド
東京ディズニーランド5周年記念式典のようす（写真：1988年4月15日、吉野純治撮影）
東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。
第17回となる今回は、東京を名に冠した千葉の名所「東京ディズニーランド」の1980年代の写真と「世界で唯一、ディズニーとの資本関係が一切ないディズニーリゾート事業運営会社」誕生の舞台裏を紹介する。
＊掲載写真はオリエンタルランド社の許可を得て撮影したものです。
＊本記事は前編です（後編『東京ディズニーリゾートのある街･浦安の40年）。

相変わらずの圧倒的な人気で、日本全国、そして海外からの観光客をも呼び込んでいる東京ディズニーリゾート。この東京湾岸の舞浜地区に広がる一大アミューズメントパークは、1983年4月15日に開園した東京ディズニーランドをもとに徐々に発展していったものだ。

「舞浜駅」がなかった時代のディズニー

開業当時の私は大学1年生。子どもの頃からディズニーの絵本や映画を見て育ち、夢にまで見た本場のディズニーランドが、家から電車で1時間ほどの場所にできるとは！喜び勇んで、アメリカ西海岸育ち、カリフォルニアのディズニーランドにも行ったことがあるという帰国子女の友人と2人で出掛けて行ったことを記憶している。

ただ、その東京ディズニーランドは、東京都内ではない千葉県の浦安という土地にあり、アクセス方法としては、営団地下鉄東西線の浦安駅で降りて、漁師町の名残のある郊外住宅地の雰囲気を感じながら路線バスに乗って行くしかなかったことには、違和感を持ったのを記憶している。

当時の報道記事には、“東京”ディズニーランドができるのは千葉の浦安で、ごく最近まで漁師町。養殖海苔を採取する“べか舟”が思い浮かぶと揶揄するものも少なからずあった。

べか舟（写真：Ystudio / PIXTA）
【写真21枚】ディズニー5周年記念パレードはこんな感じだった！なんとなくほのぼのしている？
次ページはこちら
