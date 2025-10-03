iPhoneカメラ高画質の秘密はTDK､AGC､京セラ､ソニーといった日本製部品にあり。ティム･クックCEOが表敬訪問した理由

iPhoneの人気の秘密と言えば工芸品のような美しい製品のつくり、圧倒的な性能はもちろんだが、スマートフォンの中でも一番と言われる撮影写真の美しさも無視することができない。

iPhoneのカメラの高画質を支える日本のメーカー

すごい倍率の望遠やAI加工などiPhoneにない撮影機能で優位性を訴えるスマートフォンは最近、ほかにもある。しかし、目の前の風景や被写体を本物に忠実かつ精細に記録し再現する能力に関しては今でもiPhoneが秀でている。各社最新スマートフォンで同じ被写体を撮り比べた写真を業務用の高品質ディスプレイで拡大して見比べるとよくわかる。

人間の肌や洋服の繊維などの繊細なディテールの描写、潰れやすい暗い箇所のディテールの描写に優れているだけでなく、激しい明暗さがある場合でも破綻なく撮れるのが大きな強みになっている。唯一、アップルだけが、ユーザーが撮った写真を、一辺十数メートル以上に引き伸ばし巨大ビルボード広告として世界主要都市に飾れているのもそうした背景からだ。

そんなiPhoneのカメラの高画質を支えているのは、実は緻密で妥協しない日本メーカーの技術だ。