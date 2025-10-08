東京はひと時の舞台､30代女性｢仮暮らし｣の部屋。合わない婚活を止め｢望む未来｣をつかむまで【再配信】

「ひとり暮らし」に焦点を当て、個々のライフスタイルを通じて、その背景にある人生観や人との関わり方を探る本連載が、書籍「だから、ひとり暮らし」になりました! 書籍化を記念し、人気のあった記事を再配信します。
＊本記事は2024年10月の記事の再配信（内容は取材当時のもの）です。
住まいは世田谷の、どこか
佐藤さんの住まいは、東京都世田谷区にある。落ち着いた環境ながらお洒落な飲食店が多く、雑誌で取り上げられることも多いエリアだ。間取りは1K。新しい建物で清潔感がある。
「このエリアが気に入って、住んでみたいと思いました。前に住んでいた吉祥寺界隈と比べても家賃が高いのですが、憧れているエリアだったので。
内装に関して、グレーを基調にしたカラーリングはちょっと冷たい感じがしたのですが、建物自体の新しさと1Kにしては広めのキッチンに惹かれました」（佐藤さん 以下の発言すべて）。
家でお酒を飲みながら料理をするのが好きだという佐藤さんは、近所でひとり呑みすることもあるという。
「近所にはバーやカフェ、居酒屋や定食屋さんまで、好きなお店がいっぱいあります。そこにふらっと食事に行ったり、呑みに行ったりするのも好きです。世田谷暮らしは、ひとりで気ままに楽しむのがいいんです」
