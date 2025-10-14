天然木の家に｢今はひとり｣42歳起業家の暮らし。｢人が好き｣､でも家族･夫婦の枠組みは｢息苦しい｣【再配信】

＊本記事は2024年7月の記事の再配信です。

東京で別荘暮らし？天然木の一軒家

東京で訪問看護や飲食関連の企業を経営する糟谷明範さんは、京王線沿線の多摩エリアにある一軒家で、ひとり暮らしをしている。駅から10分ほどの場所、住宅地のなかにある洗練されたログハウスが糟谷さんの自宅だ。

家に入ると漂う新鮮な木の香り。モノが少ないリビングの一角には、薪ストーブが置かれている。周囲からの視線を遮る庭木の配置が絶秒だ。吹き抜けの空間を通して木漏れ日が屋内に降り注ぐ。

先ほどまで都会の喧噪の中にいたことを遠くに感じる。

「ログハウスを建てるのは、前のパートナーの希望でした。長野出身で、彼女自身がこういった天然木の家で育ったこともあって、東京でも同じような家に住みたがったのです。そこで彼女の実家と同じハウスブランドに依頼し“東京のログハウス”を建てました。

その結婚生活は2年で破綻して、彼女は出ていってしまったのですが……。僕は今でもこの家を気に入っています」（糟谷さん 以下の発言すべて）。