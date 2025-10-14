天然木の家に｢今はひとり｣42歳起業家の暮らし。｢人が好き｣､でも家族･夫婦の枠組みは｢息苦しい｣【再配信】

✎ 1〜 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21
蜂谷 智子 : ライター・編集者　編集プロダクションAsuamu主宰
2025/10/14 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
自宅風景
厚労省の調査によると、2023年の「ひとり暮らし」世帯は全体の34%を占め、統計開始以来、過去最多に（写真：大澤誠撮影）
「ひとり暮らし」をする人の自宅でインタビューし、暮らしぶりや心のうちをひもとく本連載が書籍『だから、ひとり暮らし』になりました。書籍化を記念し、人気のあった記事を再配信します。
＊本記事は2024年7月の記事の再配信です。

東京で別荘暮らし？天然木の一軒家

東京で訪問看護や飲食関連の企業を経営する糟谷明範さんは、京王線沿線の多摩エリアにある一軒家で、ひとり暮らしをしている。駅から10分ほどの場所、住宅地のなかにある洗練されたログハウスが糟谷さんの自宅だ。

だから、ひとり暮らし
『だから、ひとり暮らし』が本になりました！（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

家に入ると漂う新鮮な木の香り。モノが少ないリビングの一角には、薪ストーブが置かれている。周囲からの視線を遮る庭木の配置が絶秒だ。吹き抜けの空間を通して木漏れ日が屋内に降り注ぐ。

先ほどまで都会の喧噪の中にいたことを遠くに感じる。

「ログハウスを建てるのは、前のパートナーの希望でした。長野出身で、彼女自身がこういった天然木の家で育ったこともあって、東京でも同じような家に住みたがったのです。そこで彼女の実家と同じハウスブランドに依頼し“東京のログハウス”を建てました。

その結婚生活は2年で破綻して、彼女は出ていってしまったのですが……。僕は今でもこの家を気に入っています」（糟谷さん 以下の発言すべて）。

ログハウスの外観
グレイ系の色合いが洗練されたビンテージ感を醸すログハウス（写真：大澤誠撮影）
【画像22枚】心地よい雰囲気が漂う"ログハウス"でのひとり暮らし
次ページ2回の結婚を経て「ひとり」を選択
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
防衛産業の熱波
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
新着あり
大解剖　新章NTT
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事