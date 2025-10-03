過去最大の出展社数となった2025年の東京ゲームショウで目立った｢ポルノ的なもの｣の多さ。巨大モニターに巨乳の美少女キャラクターや水着姿が並ぶ

2025年9月25日～9月28日の期間、「東京ゲームショウ2025」が開催された。

ご存知のとおり日本におけるビデオゲームの巨大な展示会であり、2025年は過去最大の出展社数となっている。ビジネスデイの盛り上がりはかなりすごく、移動するのも苦労するほど混雑していた。

また、これまで出展ブースはホール内に収まっていたものの、廊下にすら展示が行われたほどである。逆に一般公開日は来場者が減少しており、出展したい会社のほうが増えている状況のようだ。

ところで、今回のゲームショウを体験した筆者の印象に強く残ったのが「ポルノ的なもの」の多さ、あるいは言い換えるならば「セクシーな表現の強さ」である。

そもそも展示会ではセクシーな表現が出がち

まず注意しておきたいのは、セクシーな表現を見せずにゲームを出展している会社はいくらでもあることだ。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント、スクウェア・エニックス、カプコンなど大手ゲームメーカーは魅力的なゲームタイトルで勝負しているし、セクシーな表現をしがちな印象があるコーエーテクモゲームスも今年は真面目だった。