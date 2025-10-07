その｢いい人キャラ｣､本当にあなたを幸せにしてる？《誰からも好かれたい人》が陥る意外な"落とし穴"

ゆりか : 伝え方コーチ
2025/10/07 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
誰からも好かれる感じがいい人の伝え方
「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまいます（写真：taa／PIXTA）
「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と、毎日のコミュニケーションシーンで思うことはありませんか？ そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。

「できるだけ嫌われたくない」

「みんなに感じよく思われたい」

「波風を立てるのは苦手…」

もしもあなたがこんな風に考えているなら、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

その努力の結果、本当に満足のいく人間関係を築けていますか？

なぜか虚しい…「八方美人」の知られざる現実

「あの人って本当にいい人よね」

そう言われるたびに、なぜかほっとする反面、心の奥で小さな虚しさを感じている。

誰に対してもニコニコ笑顔。誰からも嫌われないように、いつも気を遣っている。表面的には多くの人とうまくやっている。

でも、ふと気がつくと……

「本当に何でも話せる相手って、いるかな？」

「困ったとき、本気で頼れる人って、誰だろう？」

そんな疑問が頭をよぎったりしませんか？

実は、これは現代の「いい人あるある」なんです。SNSのフォロワーが何千人もいるのに、本当に心を許せる相手がいない。職場でも学校でも当たり障りなくやっているけれど、どこか表面的で薄っぺらい関係しか築けていない。

「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまうのです。

では、どうすれば本当に相手の心に響くコミュニケーションができるのでしょうか？

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
シャープの生きる道
新着あり
大解剖　新章NTT
グローバル日立の野望
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事