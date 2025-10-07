その｢いい人キャラ｣､本当にあなたを幸せにしてる？《誰からも好かれたい人》が陥る意外な"落とし穴"
「できるだけ嫌われたくない」
「みんなに感じよく思われたい」
「波風を立てるのは苦手…」
もしもあなたがこんな風に考えているなら、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
その努力の結果、本当に満足のいく人間関係を築けていますか？
なぜか虚しい…「八方美人」の知られざる現実
「あの人って本当にいい人よね」
そう言われるたびに、なぜかほっとする反面、心の奥で小さな虚しさを感じている。
誰に対してもニコニコ笑顔。誰からも嫌われないように、いつも気を遣っている。表面的には多くの人とうまくやっている。
でも、ふと気がつくと……
「本当に何でも話せる相手って、いるかな？」
「困ったとき、本気で頼れる人って、誰だろう？」
そんな疑問が頭をよぎったりしませんか？
実は、これは現代の「いい人あるある」なんです。SNSのフォロワーが何千人もいるのに、本当に心を許せる相手がいない。職場でも学校でも当たり障りなくやっているけれど、どこか表面的で薄っぺらい関係しか築けていない。
「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまうのです。
では、どうすれば本当に相手の心に響くコミュニケーションができるのでしょうか？
