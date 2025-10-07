その｢いい人キャラ｣､本当にあなたを幸せにしてる？《誰からも好かれたい人》が陥る意外な"落とし穴"

「できるだけ嫌われたくない」

「みんなに感じよく思われたい」

「波風を立てるのは苦手…」

もしもあなたがこんな風に考えているなら、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

その努力の結果、本当に満足のいく人間関係を築けていますか？

なぜか虚しい…「八方美人」の知られざる現実

「あの人って本当にいい人よね」

そう言われるたびに、なぜかほっとする反面、心の奥で小さな虚しさを感じている。

誰に対してもニコニコ笑顔。誰からも嫌われないように、いつも気を遣っている。表面的には多くの人とうまくやっている。

でも、ふと気がつくと……

「本当に何でも話せる相手って、いるかな？」

「困ったとき、本気で頼れる人って、誰だろう？」

そんな疑問が頭をよぎったりしませんか？

実は、これは現代の「いい人あるある」なんです。SNSのフォロワーが何千人もいるのに、本当に心を許せる相手がいない。職場でも学校でも当たり障りなくやっているけれど、どこか表面的で薄っぺらい関係しか築けていない。

「誰からも嫌われない」を目指した結果、「誰とも深くつながれない」という皮肉な現実にたどり着いてしまうのです。

では、どうすれば本当に相手の心に響くコミュニケーションができるのでしょうか？