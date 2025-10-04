｢本当にいい人だよね｣と言われるあなたへ…。本当は無理してない？今日から始められる《ほどよい優しさ》の実践法5選
毎日のコミュニケーションの中で「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と思うことはありませんか？ そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。
「優しい人ですね」
「いつも気を遣ってくれて」
「あなたがいてくれて助かります」
こんな風に言われるたびに、心の奥で小さなため息をついている自分がいませんか？
うれしいはずの言葉なのに、なぜかモヤモヤする。 みんなに頼られているのに、なぜか孤独を感じる。いい人でいるために頑張っているのに、なぜか人間関係に疲れ果ててしまう。
もしもあなたがそんな複雑な気持ちを抱えているなら、それは決してあなただけの悩みではありません。
その「優しさ」本当に相手のためになってる？
実は、カウンセリングの現場では「優しすぎる人の悩み」が急増しているという報告があります。
SNSで24時間つながり、常に「いい人」でいることを期待される現代。私たちは知らず知らずのうちに、「過度な優しさの罠」にはまり込んでいるのかもしれません。
「相手を傷つけたくない」「嫌われたくない」「いつも笑顔でいたい」
こんな気持ちで行動し続けた結果、気がついたときには自分の心がボロボロになっていた……そんな経験、ありませんか？
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら