｢本当にいい人だよね｣と言われるあなたへ…。本当は無理してない？今日から始められる《ほどよい優しさ》の実践法5選

ゆりか : 伝え方コーチ
2025/10/04 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ビジネスシーン
「優しすぎる人」が無意識に陥ってしまう5つの落とし穴について、一緒に考えてみましょう（写真：mits／PIXTA）
毎日のコミュニケーションの中で「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と思うことはありませんか？ そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。

「優しい人ですね」

「いつも気を遣ってくれて」

「あなたがいてくれて助かります」

こんな風に言われるたびに、心の奥で小さなため息をついている自分がいませんか？

うれしいはずの言葉なのに、なぜかモヤモヤする。 みんなに頼られているのに、なぜか孤独を感じる。いい人でいるために頑張っているのに、なぜか人間関係に疲れ果ててしまう。

もしもあなたがそんな複雑な気持ちを抱えているなら、それは決してあなただけの悩みではありません。

その「優しさ」本当に相手のためになってる？

実は、カウンセリングの現場では「優しすぎる人の悩み」が急増しているという報告があります。

SNSで24時間つながり、常に「いい人」でいることを期待される現代。私たちは知らず知らずのうちに、「過度な優しさの罠」にはまり込んでいるのかもしれません。

「相手を傷つけたくない」「嫌われたくない」「いつも笑顔でいたい」

こんな気持ちで行動し続けた結果、気がついたときには自分の心がボロボロになっていた……そんな経験、ありませんか？

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
グローバル日立の野望
ローム巨額投資の代償
大解剖　新章NTT
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事