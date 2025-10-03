もはや腎臓病は｢つらくて苦しい病気｣ではない→【名医が教える】ここまで変わった"腎臓復活"の新常識

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

以下では、その上月教授が「腎臓病の健康常識のどこがどう変わったのか――運動・生活編」について解説します。

腎臓病は周囲から偏見の目で見られがちだった

ひと昔前まで、腎臓病という病気は少し特別な目で見られがちでした。

ざっくばらんに言うと、

「腎臓病の人は体が弱くて、ちょっと動いただけですぐに疲れてしまうから、他の人と同じ仕事をすることができない……」

「だから、仕事や運動なんかしないで、家でじっとしているべきだ……」

「それにしても、食べたいものも食べられず、多くのガマンや摂生をしなきゃいけないのだから、ちょっと気の毒だな……」

「でも、腎臓を悪くしたらもう治らないんだから、かわいそうだけどしょうがない」

――といった偏った見方をされる傾向があったのです。

しかし、これらは全部誤り。いまはもうそんな時代ではありません。腎臓病の常識が大きく変わり、ひと昔前のこうした見方はすっかり通用しないものになっているのです。