アパホテル《デイユース》利用した"正直な感想"｢テレワーク需要減｣で撤退相次ぐ中､なぜアパは続ける？→"西日本最強アパ"で見た強さ

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第10回はアパホテルのデイユース。

ちょっとした贅沢？ アパのデイユースが注目されるワケ

ホテル業界の「インバウンド客増」の動きが止まらない。観光庁が発表した「宿泊旅行統計調査」によると、2025年6月の日本人延べ宿泊者数は3533万人泊（前年同月比－5.1％）。外国人延べ宿泊者数は1412万人（前年同期比＋5.3％）。これはつまり日本人延べ宿泊者数は約190万人減少したが、外国人延べ宿泊者数は約70万人増加したことを意味する。

この期間以前も「日本人減・外国人増」の傾向は鮮明で、日本人宿泊者は10カ月連続で、前年同期比を下回り続けている。しかし誰もがストレスを抱えている通り、国内ホテルの宿泊代は高止まりしたままだ。ホテル代があまりに高過ぎるため、ホテルを検索するときにドンヨリした気持ちに襲われるのは、おそらく筆者だけではないだろう。

ジワジワと国全体が貧乏になっている、そんな感覚が拭えない今、ネットでひっそりと話題になっているのが「アパホテルのデイユース」だ。SNSには「格安で旅行気分を味わえる」「カップル利用に最適。無人チェックインもありがたい」「1.5泊利用したいときに使ってる」など、利用者からの肯定的な投稿が目立つ。