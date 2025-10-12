｢東海道の宿場町､東洋のマイアミとして発展｣｢鉄道の開通で京浜からのアクセス向上｣…"湘南ブランド"確立の背景

波の音と海風が、心地良い。海を感じながら、人々が豊かに暮らしている。この街にいると、自然と気分が明るくなる－－。

湘南の海に一度は行ってみたいと、日本中の人が憧れる場所だ。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「辻堂」周辺を歩く。

前編では、辻堂駅前に位置する「テラスモール湘南」が、湘南の街を取り込んだ商業施設であることを述べた。

湘南の街は、どのようにして"湘南らしさ"を形作ってきたのだろうか。そして、"湘南らしさ"を取り込んだ「テラスモール湘南」は、どのような経緯で開発されたのだろうか。

どこまでを「湘南」と呼ぶかは度々議論を巻き起こしているが、今回は「テラスモール湘南」のある藤沢市を中心に、街の歴史をたどっていく。

東京・横浜からのアクセスが鍵を握った

藤沢市には、東海道五十三次の6番目の宿場である藤沢宿があり、宿場町として発展してきた。戦国時代から交通上の要地であったが、1601（慶長6）年に駅制が定められるにあたって、藤沢宿として整備された。

1887（明治20）年、東海道線の藤沢停車場が開設され、鉄道が開通する。従来、藤沢から東京や横浜へ行くには東海道を歩くか、人力車や馬車で移動していた。それが鉄道の開通により、数時間で京浜に出られるようになった。

東海道線の開通により、街の賑わいは藤沢宿周辺から藤沢停車場の周辺へ移っていった。