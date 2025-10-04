｢家庭でも職場でもない場所｣が自分をラクにする。イギリス在住のベストセラー作家･ブレイディみかこさんが考える"他者とのつながり方"

他者の靴を履く。それは他者について想像を巡らし、楽しみや喜び、痛み、悲しみを理解しようとすること。100万部突破の書籍『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者でイギリス在住のブレイディみかこさんは、自分とは異なる他者の立場を理解しようする「ENPATHY」の大切さを、ことあることに口にする。

「苦しい」と言えない社会を変える解決策

――「苦しい」と言えない社会を変える、みかこさんが考える解決策というのは？

居場所を作るってことです。私、何回も言っているんですけど、「サードプレイスが大事」って。家庭でもなく、職場でもなく、それこそ「いつもの」人間関係や自分の立場から自由になる。そういう場所がどうしたって日本には必要なんですよ。

サードプレイスについて研究した学者が言うには、「サードプレイスが多い国って、民主主義が発達する」らしいんですよ。誰もがフランクに話し合える場所って民主主義にとっても大事で、それはSNSみたいに言葉を投げ合って「いいね」みたいな数値化された評価を競い合う場とは違いますよね。そこには「競争」じゃなくて、「社交」があります。

イギリスだと、パブがサードプレイスになっていますよね。パブって、Public House（公共の家）っていうのが正しい名称ですが、まさにその名の通りで、イギリス人は仕事が終わったらそこに集まって、仕事や家庭から離れてちょっと自由になるんです。