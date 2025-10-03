認知症リスクも減! ｢血圧170はお風呂に入ってもよい?｣の疑問からたどり着いた【入浴】の凄い効能

私たち日本人が毎日当たり前のように入っているお風呂ですが、温泉療法専門医の早坂信哉氏は、入浴で得られる「温熱作用」こそが、健康寿命を延ばすカギだと指摘します。

「血圧170」は、お風呂に入ってもよいのか？

「先生、血圧が170あるのですが、お風呂に入ってもよいですか？」

25年ほど前、宮城県で地域医療に携わっていた私の元に、こんな電話がかかってきました。電話は、高齢の患者さんの入浴介助を行っていた看護職員からでした。

血圧が170mmHgということは、基準値の140mmHgを大きく上回っているので、入浴はしないでください、そのときはそう伝えて私は電話を切りました。

でも、もし血圧が140mmHgだったら安全なのか？ 150mmHgだったら？ いったい、血圧がいくつまでなら、お風呂に安全に入れるのか？