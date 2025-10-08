学校の通知表･調査書にある｢主体的に学習に取り組む態度｣《ノート提出､締切遵守で評価するのは間違い》学習指導要領の改訂でどう見直し？

松下 佳代 : 京都大学 教授
2025/10/08 5:00
通知表・調査書
現在は、各教科の学習状況を「資質・能力の3つの柱」に即した3つの観点から、ABCの3段階で評価し、それを総合して教科ごとに数値で評定を行っている（小学校は3段階、中・高は5段階）（写真：Flatpit / PIXTA）

現在、学習指導要領の改訂に向けた議論が行われている。いくつかの改革が進められつつあるが、注目の改革の1つが、「主体的に学習に取り組む態度」の評価の見直しである。7月4日にその計画が公表されると、メディア各社が取り上げるなど大きな話題となった。

「主体的に学習に取り組む態度」評価の現状

そもそも、「主体的に学習に取り組む態度」とは何なのか。2007年に改正された学校教育法では、学校教育の目標として、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力その他の能力」「主体的に学習に取り組む態度」、いわゆる「学力の3要素」が加えられた。

つまり、「主体的に学習に取り組む態度」は「学力の3要素」の1つとして登場したのである。

2017年・18年に告示された現行の学習指導要領では、学力を資質・能力に広げ、「資質・能力の3つの柱」として、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を掲げた。

次ページそもそも「主体的」と「態度」の意味があいまい
