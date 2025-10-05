"脳のリーダー"ともいえる前頭前野…その衰えによる｢脳の老化｣を見逃さないための【10の兆候】

スーパーのレジ待ちで「何をモタモタしてるんだよ！」と大声で怒鳴っているお年寄り。こうしたお年寄りの行動について、名城大学特任教授の遠藤英俊氏は、前頭前野の機能低下による「脳の老化」が原因かもしれないと指摘します。

「怒れる老人」になる原因は前頭前野の衰え

脳の老化は一般的な傾向としては、前頭葉（特に前頭前野）、海馬、側頭葉、頭頂葉、後頭葉、小脳、脳幹などの順に機能低下が起こりやすいといわれます。それでは、脳の偏り（正常に機能しているところもあれば、低下しているところもある状態）によってどんな老化のサインが現れるのでしょうか。

本稿では、脳のリーダーともいえる前頭葉について解説します。

前頭葉にある前頭前野は、私たちの思考や行動をコントロールする脳の司令塔のような存在で、機能が低下すると、日常生活のさまざまな場面で老化のサインが現れます。

まず、怒りっぽくなったり、我慢できなくなったりします。

誰かにイラッとしたとき、「ここで怒鳴ったらまずいな」とグッと我慢できるのは、感情を抑えたり、冷静に判断したりする前頭前野が「ストップ！」とブレーキをかけてくれるからです。

しかし、前頭前野が衰えるとブレーキが効きにくくなり、ちょっとしたことでカッとなったり、つい衝動的な言葉を口に出してしまったり、感情をコントロールできなくなってしまいます。