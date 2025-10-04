｢夏の3カ月は北海道でキャンプ生活｣｢60歳前後から人生が一気に充実｣"70歳以上"で愛知から東京移住した夫婦の理想的なリタイア生活

老後の移住というと、リタイア後に都市から地方へ移住するイメージが強いですが、近年、子供のいる東京に地方から移住する人がじわりと増えています。

ただ、年を重ねてから初めて東京に住むとなると、子供のそばで暮らせる安心感がある一方、生活に適応できるかといった不安や、住み慣れた街を離れる寂しさなどが立ちはだかり、なかなか決断できるものではありません。

そこで本連載では、その“勇気ある決断”をした経験者たちの話を聞き、移住を考えている人の参考になるお話をお届けします。

1年のうち約3カ月間は北海道でキャンプ

2022年3月、50年間暮らした愛知県を離れ、75歳で東京に移住した織田義憲さん（79）と敏江さん（77）夫妻。

夫妻には東京移住の他に、｢充実のシニアライフ｣を送れているもう一つの大きな要素がある。それが北海道でのキャンプ生活である。地銀の銀行マンとして多忙な日々を過ごしてきた義憲さんは60歳以降、人生が劇的に変わった。

織田さん夫妻は毎年6～9月の約3カ月間を北海道内のキャンプ場で過ごす。自宅から軽自動車に大量の荷物を積んで出発、フェリーで北海道に渡る。キャンプ場は無料で使え、食料は食材が豊富な北海道なので困らない。キャンプ内で「顔見知り」が増えると、野菜などは誰かからもらうことも多くなった。