まだ間に合う？"地に足がついた"東京｢中古マンション投資｣のキホン――価格高騰でも今が狙い目の3つの根拠

マンション価格の高騰が話題になる一方で、実は「東京の中古マンション市場」には、まだ大きな投資のチャンスが眠っています。給与だけに頼らない将来設計や資産形成の手段として、不動産投資に関心を持つ人は増えていますが、成功のカギは「正しい知識」と「冷静な判断」にあります。

世界の投資家が注目

「東京の不動産は、もう上がり切ってしまったのではないか」

「今から買っても、高値掴みになるだけだ」

メディアで連日報道される不動産価格高騰のニュースを見て、このように感じている方も少なくないでしょう。

確かに都心の高級タワーマンションなどは、一部バブルのような様相を呈しているのも事実です。私自身がかつて住んでいた新宿のタワーマンションは、新築時に約6000万円で購入したものですが、今や2億円を超える価格で取り引きされています。わずか10年ほどで価格が3・5倍になるという、にわかには信じがたい現象が起きているのです。