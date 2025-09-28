"聖地巡礼ブーム"の始まりは1980年代…超名作｢尾道三部作｣からだった！ 舞台地となった｢尾道｣の《泣きそうなくらい懐かしい》風景

日本映画界の巨匠・大林宣彦監督。今年は、大林監督が惜しまれつつ82年の生涯を終えてから5年になります。

そして、大林監督といえば、出身地でもある広島県尾道市とは切っても切れない関係で、同市を舞台にした数々の名作を遺しています。

そのうち、映画『転校生』（尾美としのりさん、小林聡美さん主演、1982年）、『時をかける少女』（原田知世さん主演、1983年）、『さびしんぼう』（尾美としのりさん主演、富田靖子さん出演、1985年）は「尾道三部作」と呼ばれ、今も愛されています。

ちなみに大林監督が「三部作」としたわけではなく、ファンが後からカテゴライズしたとのことです。

2025年は、『さびしんぼう』が公開され尾道三部作が“完結”してから40年になります。

「尾道三部作」から“聖地巡礼”は始まった

実は尾道は、「聖地巡礼」カルチャーの走りとなった街の1つでもあります。

『時をかける少女』公開後の1984年、同作で描かれた場所に立ちたい、映画に登場した路地を探したい、という20万人超の若者が現地を訪れました。この現象が日本における「ロケ地巡り」の先駆けといわれています。