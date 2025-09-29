信頼される｢CSR企業ランキング｣成長率トップ20 10位はセガサミーホールディングス､9位はSUBARU､さらに上位に入ったのは？

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はその中から「CSR成長率」ランキング（過去3回における総合ポイント上昇率）の上位企業を紹介する（直近のランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位50位まで掲載している（データ版はこちら）。そちらも参考にしていただきたい。

パーソルホールディングスの高い平均上昇率

1位はパーソルホールディングス。総合ポイントの平均上昇率は6.4％と高い伸びを見せる。CSR関連では各部門堅調に上昇している。本業でもある人材活用関連では、人材派遣・紹介事業を通じた雇用機会創出のほか、リスキリングに特化したオンラインコーチングサービス「Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）」や、RPA活用支援サービス「パーソルのRPA」などを展開し、学習機会の提供や生産性向上の支援に取り組む。

2位はFA用空圧制御機器の世界首位メーカーSMCだ。上昇率は6.1％。人材活用や環境関連の取り組みと情報開示が大きく進展した。環境面では、2050年度の温室効果ガス排出ネットゼロ達成を目標に掲げており、再生可能エネルギーの導入などを積極的に進めている。2023年度の再生可能エネルギー利用率は49.6%に上る。