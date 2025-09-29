青学のミスコンで優勝も｢就活は落ちまくった｣ 27歳彼女が外資系企業を経て｢デジタル庁｣に転職した"意外な理由"

かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。

長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離れから運営する学生団体も疲弊している。ただ、その一方で、真剣に向き合い、努力してきた出場者がいるのも事実だ。

本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、数年後の社会人として今どう生きているのかを取材。ミスコンに出た経験は、その後のキャリアや人間関係にどんな影響を与えたのか。その肩書とどう付き合ってきたか──「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

一般的に、「アナウンサー・芸能界への登竜門」とされやすいミスコンだが、実際は芸能の世界ではない一般企業に進む人が多い。2018年のミス青山でグランプリに輝いた田本詩織（たもとしおり）さんもそのひとりだ。

前編では、田本さんが青山ミスコングランプリを獲るもアナウンサー・芸能の道を諦めた背景や、ミスコンのエピソードが就活にほとんど活きなかった話を聞いた。

後編では、田本さんの大学卒業後のキャリアに焦点を当てる。

新卒では、外資系企業に営業職として入社

ミス青山に輝いたものの、「ミスコン＝チャラチャラしている」というイメージを持たれてしまった結果、就活では苦戦したという田本さん。

振り返ってみると「ミスコン経験は就活にほぼ活きなかった」と語る田本さんだったが、結果的に複数企業の内定を勝ち取り、新卒では外資系企業に入社した。その後、別の外資系企業への転職を経て、先日までは「デジタル庁」で勤務。今年の6月からはアメリカに本社のあるVCで働いている。