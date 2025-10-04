｢地方だけど車は持たない｣｢外食は妥協しない｣…築35年賃貸マンションに暮らす40代夫婦が実践"低収入でも豊かに生きる秘訣"

築35年の賃貸マンションでの夫婦2人暮らしや、日々の気づき、心動かされた瞬間を動画発信している深尾双葉さん。かつては古道具屋を営み「物を集めることが大好きだった」という彼女は、能登半島震災、そして40代に入ったことを経て、物との向き合い方が変わってきたと言います。

お気に入りを集めることに夢中だった日々から、余白を楽しむ暮らしへ。40代で始めた「手放し」を通して得られた価値観や考えは、これからの人生を楽しむための唯一無二の財産になったそう。