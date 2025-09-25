｢洗練された清湯｣｢整った店構え｣あと1つは？　ミシュラン2026｢選出ラーメン店｣に見えた"共通項"と"限界"

井手隊長 : ラーメンライター／ミュージシャン
2025/09/25 17:00
ミシュランガイド東京2026
『ミシュランガイド東京2026』におけるラーメン部門は、掲載軒数が16軒となった（筆者撮影）
この記事の画像を見る(6枚)

25日、東京・ウェスティンホテル東京にて『ミシュランガイド東京2026』のセレクション発表記者会見が行われた。

『ミシュランガイド東京』はアジア初のミシュランガイドとして2007年に創刊。以来、毎年発行され、今回で19回目となる。ミシュランの調査員が覆面調査をし、5つの評価基準をもとに合議制で評価。今年も三つ星、二つ星、一つ星、ビブグルマンほか各賞が発表された。

ミシュランガイド東京2026
125周年のミシュランガイド。東京版は19回目となる（筆者撮影）

ミシュランガイドが「ビブグルマン」に選出したラーメン

ミシュランガイドにおける星の位置づけは以下のとおりだ。

一つ星：近くに訪れたら行く価値のある優れた料理

二つ星：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理

三つ星：そのために旅行する価値のある卓越した料理

これ以外に、星は付かなくても、「価格以上の満足感が得られる料理」を提供している店を「ビブグルマン」として紹介している。

『ミシュランガイド東京』がラーメンを本格的に掲載し始めてから、すでに10年近い時が経つ。かつては一つ星を獲得した店が話題となったが、近年はビブグルマンに枠を絞り、価格以上の満足を提供する“日常食としてのラーメン”を選出する方向性が定着している。

