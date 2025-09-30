｢現在も飲食店でバイト｣ Amazon新番組でコメント光るYOUの《芸能界生存戦略》ダウンタウンと共演で胃潰瘍…も"忠誠心が私のエナジー"

新番組『セフレと恋人の境界線』での存在感

今月3日より配信がスタートした恋愛バラエティー番組『セフレと恋人の境界線』（Amazonプライム・ビデオ）。その中で、改めてYOUの存在感を目の当たりにすることになった。

番組の下地が彼女の魅力を引き出している。まずは、「従来の番組では扱われてこなかった“曖昧な関係”に向き合う」というコンセプトが素晴らしい。気の置けない友人たちと意見交換しながら見たくなること請け合いだ。

加えて、このテーマをもとに気鋭の監督陣（山中瑶子監督、今泉力哉監督）が実力派俳優を起用し、3本の短編映画を制作しており、シンプルに作品として楽しめる。そして何より、この映画をスタジオで見届ける、YOU、令和ロマン・くるま、ラランド・サーヤ、千葉雄大という顔触れに期待が高まった。

とくにYOUは、あらゆるバラエティーで活躍してきた百戦錬磨のタレント。その特異な存在感と率直なスタンスが、くるまのスムーズな進行と“整える能力”も相まって際立っていたように思う。

例えば2作目の「結婚学入門」の前半パート。自分磨きと旅行を生きがいとする人気雑誌の編集長・池上紗南が、久々に再会して交際することになった中学の同級生・竹林圭太の行動を見てのコメントが印象深い。

圭太は、得意の料理をふるまった後、片付けする紗南に「軽くで終わらせて早く飲も」と催促したり、紗南がサプリメントを飲む姿を見て「それさ、もう飲まなくていいんじゃない？」「本当は体に良くないって聞いたことあるし」と悪気なく他人の領域に踏み込んでしまう。