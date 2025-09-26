｢ノー残業｣を実現した会社は何をやっているのか…。｢残業キャンセル界隈｣を歓迎する会社の驚く実態

SNSで、若い世代を中心に支持を集める「残業キャンセル界隈」。実際、就活生の「ノー残業」へのニーズは高く、2021年から残業ゼロを実施している株式会社みらいパートナーズでは、学生の応募数が前年比165％になったそうです。

仕事を「見える化」してターゲットを決める

残業をなくすのに何よりも大切なこと。それはトップが宣言することです。そのうえで、まずやってほしいのが仕事の見える化です。社内にどのような仕事があるのかをすべて明らかにするのです。

見える化をしたら、どの仕事の効率化に取り組むかを議論して決定します。気合の入った社長は「ぜんぶ効率化しろ」と言ってしまいそうですが、いきなりぜんぶは絶対に無理です。ターゲットは1つか2つに絞って、順番に効率化を図ります。

作業時間が長いものから改善すると、残業削減の効果も大きい。毎日5時間かかっている作業を10％短縮できたら、それだけで一日30分の残業削減です。ただ、大きな仕事にいきなり切り込むのは難しい面があります。手っ取り早くかつ確実に成果がほしいなら、今すぐ改善できる仕事から手をつけるのもいいでしょう。

たとえば会議はムダの多い仕事の筆頭です。短いミーティングを毎日やったり、定例会議を毎週やっている会社もありますが、本当に毎日、毎週でなければいけないものは少ないと思います。