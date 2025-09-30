30年前は大繁盛も｢現在は全国に8店舗｣の《元気寿司》衰退の背景にあった"回転ずしのファミレス化"と"デフレの波"とは？

佐藤 隼秀 : ライター
2025/09/30 5:00
元気寿司
現在は全国に8店舗の「元気寿司」。写真は茨城県の青柳店（写真：筆者撮影）
回転ずしチェーンの『元気寿司』が、およそ15年ぶりに新店舗を出すーー。
そんな噂を聞きつけたものの、初めは食指が動かなかったのは、そもそも元気寿司に馴染みがなかったからだ。それもそのはず、元気寿司は関東近県に8店舗（栃木・茨城・福島の3県、2025年9月末時点）しか存在しない。近くに住んでいない限り、なかなか来店する機会はなさそうだ。
しかし30年前の1990年代は、元気寿司は回転ずしチェーン業界で大きな存在感を放っていた。スシローやくら寿司より早い1968年に創業し、業界を牽引する存在として成長。1990年代後半には120～130店舗を展開していた。
その全盛期からはや四半世紀、9割以上の店舗を畳んだ憂き目に遭いながらも、いま改めて新店舗開業に踏み切るという。
栄枯盛衰が常の飲食業界。元気寿司の興亡には、どのような背景があったのかーー。店舗の現地レポートと幹部取材から探った。

寿司8皿とサイドメニュー1皿で「会計は1410円」

都内から電車とバスを乗り継いで約2時間、片道1500円近くをかけて辿り着いたのは『元気寿司 青柳店』だ。最寄の取手駅から約2km離れた、県道沿いに位置する店舗は、ざっと40坪とコンパクトに映る。

『元気寿司 青柳店』の外観
『元気寿司 青柳店』の外観（写真：筆者撮影）

入店すると、席数も50に満たないほどとこぢんまりした造りだ。店舗の中央に板前が構え、その周りを取り囲うように回転レーンが敷かれている、いわゆる「島式」のレイアウトもどこか懐かしさを覚える。

『元気寿司 青柳店』の内観
『元気寿司 青柳店』の内観（写真：筆者撮影）

とはいえ回転レーンは稼働しておらず、注文はタッチパネルで行うようだ。人気どころに照準を合わせつつ、『えびマヨ（税込130円、以下同）』『大切りまぐろ（130円）』『サーモンペッパーマヨ炙り（130円）』などを頼む。

