中国の新車販売｢新エネルギー車｣の比率が5割に 1～8月のEV販売台数41.6％増､PHVは22.8％増

中国の自動車市場で、EV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）に代表される「新エネルギー車」が新車販売台数に占める比率が、2025年は通年で5割を超える可能性が出てきた。

中国汽車工業協会が9月11日に発表したデータによれば、国内市場での1月から8月までの新車販売台数（メーカー出荷ベース）は1683万6000台と、前年同期比12.3％増加。そのうち新エネルギー車は808万8000台と同30％増加し、新車販売全体の48％を占めた。

（訳注：｢新エネルギー車｣は中国独自の定義で、EV、PHV、FCV［燃料電池車］の3種類を指す。通常のHV［ハイブリッド車］は含まれない）

政府目標を前倒しで達成

同協会は、新エネルギー車の販売比率が2025年の通年で50％に達する可能性があるとの見通しを示した。仮にそうなれば、（通常のHVを含む）エンジン車と新エネルギー車の販売比率が初めて逆転することになる。

なお、2024年の新エネルギー車の国内販売台数は1158万2000台、新車販売台数に占める比率は45.3％だった。

中国政府は2020年の時点で、「国内市場の新車販売台数に占める新エネルギー車の比率を2025年までに2割に引き上げる」という目標を掲げた。しかし実際には、新エネルギー車の普及は目標をはるかに超えるペースで進んでいる格好だ。