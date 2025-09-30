｢娘と妻が同世代｣｢遠距離恋愛で毎日LINE｣"バツイチのバンドマン"が22歳差の妻と再婚→53歳で"3児の父"になるまで

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上でパパになった男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第9回は、現在3人のお子さんの子育てに奮闘する山田さん（仮名・53歳）にお話を聞いた。

4つの顔を持つアラフィフパパ

「先日、3人目が生まれたばかりなんです」

インタビューの冒頭、山田さん（仮名・53歳）は照れくさそうに、しかし喜びを隠せない様子で切り出した。

5歳の長男、3歳の次男に続き、末っ子は女の子。異性が生まれたことで、子どもたちに変化が表れた。「上の2人も、幼いながらに激しさが少し抑えられている気がします」。

山田さんはCGグラフィック制作会社を経営する傍ら、大学の芸術学部で非常勤講師としてその技術や知識を学生たちに伝えている。また、120年以上続く茶農家の5代目としての顔、さらにはカントリーミュージックバンドのウッドベーシストとしての顔も持つ。

現在は関西地方の自然豊かな場所で、22歳年下の妻と3人のお子さんたちと暮らしている。

現在の「アラフィフパパ生活」を聞く前に、まずは「パパになるまで」を振り返ってもらった。