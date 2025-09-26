他人から好かれる｢人間性｣を身につけるには？ 誰でもできる"極めて重要な行動"を哲学研究者が伝授

人と喋っているだけで意図せず滲み出るもの、それは「人間性」だ。多くの人から好かれる人は、優れた人間性を持っていることが多いだろう。

それでは、人間性を豊かにし、磨くためには、どのようにすればいいのか。そのカギは、「経験の共有」にあるのだという。

「人間性」の正体とは

私たちには、一人ひとり「人間性」が備わっています。人間性とは、その人の考え方・感じ方・行動の仕方の総体です。

例えば、あるテレビ番組やYouTubeの動画を視聴したときに、その人がどんな反応をするか……それは人間性に関わる話です。他にも、困っている人を目の前にしたときや、少し意地悪なことを言われたときに、その人がどんな反応をするのか……それも人間性に関わる話です。

私たちはその人の振る舞いやリアクションを見て、その人の人間性を推察します。そして人間性の波長が合えば、その人と近しい間柄になりたいと思ったり、その人を推したくなったりするのです。