50代で初ひとり旅――｢どこで何を食べてもおいしい｣ 彼女が魅了された"2つの国" 有元葉子さんの旅の記憶

ベトナムにイタリアに、人気料理家の有元葉子さんが語る“おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代からでした」と有元さん自身は語ります。

子育てが落ち着いてきて、旅に出るのは今だと出かけた秋のパリ。家を持つまでにいたったイタリアで一枚ずつ集めてきたヴィンテージのリネン。本当にいいものづくりとは何かを問いかけてくるブルネロクチネリのブラウス……。

バインセオの皮の秘密と、唐辛子塩で食べるパパイヤ

イタリアから東京へもどる飛行機の中で、次のベトナム行きに思いを馳せ、ベトナムからの帰りには、イタリアへ行くことを考える――。50代の数年間、私はまったくこんなふうにベトナムとイタリアを交互に旅していました。

ほかの国へも行ったけれど、訪れる回数や滞在日数は、この2ヵ国が圧倒的に多かったです。アジアとヨーロッパの南方の、まったく違う2つの国。でも、どちらも海に面した細長い国土で、北と南では食べものも人の気性も文化も違っていて、とても面白い。それにどちらの国も、どこで何を食べてもおいしい、という点で共通しています。