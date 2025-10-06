50代で初ひとり旅――｢旅の始まりは定宿の屋上から｣ 人に呆れられるほど通ったベトナム 有元葉子さんの旅の記憶

ベトナムにイタリアに、人気料理家の有元葉子さんが語る“おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代からでした」と有元さん自身は語ります。

子育てが落ち着いてきて、旅に出るのは今だと出かけた秋のパリ。家を持つまでにいたったイタリアで一枚ずつ集めてきたヴィンテージのリネン。本当にいいものづくりとは何かを問いかけてくるブルネロクチネリのブラウス……。

今回の舞台は、「ほんの3日」でとりこになり、その後、人から呆れられるほど通ったベトナムです。

ベトナムの食にすっかり魅せられて

ホーチミンシティに着くのは、たいてい夕方。街の真ん中にある定宿のレックスホテルに荷物を入れると、すぐに屋上のレストランへ行き、ほっと一息つくのが決まりです。注文もいつも決まっています。まずはチャーゾー（揚げ春巻き）と冷たいビール。

ベトナム料理といえば、日本では生春巻きが有名ですが、実際には揚げ春巻きのほうがよく食べられている印象です。

レックスホテルのチャーゾーは、ライスペーパーで具を包んで揚げた指先ぐらいのサイズの可愛らしい春巻きが、丸ごとのパイナップルにいくつも楊枝で突き刺してあるのです。運ばれてくると、これからおいしいベトナム料理が食べられる、と思わず笑顔になってしまいます。