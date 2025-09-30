｢年商2000万円!?で､家賃3.3万円の風呂なしアパートに暮らす｣ 呪物収集家の47歳《それでも貯金は2万3000円》 お金が貯まらない"3つの理由"

前編でお伝えした通り、オカルトコレクターとして活躍する田中さんは年商2000万!?と推察されるが「有り金はすべて呪物につぎ込む」「通帳残高は2万3000円」と、お金をうまく貯められていない模様。

ただし、呪物以外には欲がなく、家賃3.3万円のアパートに住み、エアコンも使わないといった生活ぶりは質素を通り越して無欲だ。そんな彼は、どのように貯金をすべきなのか。

徹底した節約・投資で資産7000万円を築いた私が、田中さんの「強み」を生かし、億を目指す資産形成術をお伝えする。

高収入だからこそ「何とかなるだろう」と楽観的

くらま：田中さんがどうしたらお金を貯められるか、今から改善案を3つ提案していきます。言ってみれば、この3つができていないから、お金が貯まらないんですよね。

まず1つ目は、「貯める意味」を見つけることです。稼いでいるのに貯められない人の特徴って、貯める意味がわかっていないんです。特に田中さんは高収入な方なので「何とかなるだろう」と楽観的というか自分の収入がずっと続いていく前提で考えていませんか？

田中：確かに。ずっとあるもんだという考えで動いていますね。