｢年1000万円以上を呪物収集に使う｣47歳男性の《ゾッとするほど危険》な家の中…家賃3.3万円､風呂･エアコンなし､トイレ共同のアパートを訪問

強烈な個性の持ち主の予感……。徹底した節約・投資で、現在は資産7000万円を築いた私の腕が鳴る。これまで蓄積してきた経験値とお金の知識は、どんな強い個性の持ち主にも役立つはずだ。まずはその生活の実態を見るため、男性の自宅へ向かった。

部屋を埋め尽くす「呪物」たち

くらま：こんにちは。今日は今後の資産形成についてお手伝いさせてください。早速ですが、自己紹介をお願いいたします。

田中：オカルトコレクター、呪物収集家の田中俊行です。趣味で呪われた物を集めていたところ、それが皆さんに注目いただいて、このような肩書を名乗っています。普段は怖い出来事や不思議な現象を取材してライブで話したり、本を書いたりして生計を立てています。