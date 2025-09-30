｢無理しなくていいからね｣上司の過度な気づかいが部下育成にマイナスでしかない理由

横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
2025/09/30 10:00
わかりやすさよりも大切な話し方
過度な気遣いは、かえって部下を不安にさせてしまう。部下を成長させる話し方について解説する（写真：polkadot／PIXTA）

なぜこんなに気遣いをしているのに、次々と辞めてしまうんだ……。

新任の営業所長は頭を抱えていた。この半年間で若手営業が3人も退職し、残る20代の営業たちも「辞めたい」と漏らし始めている。所長は部下にプレッシャーを与えないよう細心の注意を払ってきたつもりだった。しかし、その気遣いこそが最大の問題だったのだ。

そこで今回は、真に部下を成長させる話し方について解説する。部下との関係に悩んでいるリーダーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

上司の過剰な気遣いが生んだ悲劇

この営業所で起きた出来事を詳しく見てみよう。4月に就任した新しい営業所長は、前任者とはまったく違うアプローチを取った。前任者は体育会系で、高い目標を掲げて部下を鼓舞するタイプだった。

新所長は正反対だった。「部下にプレッシャーを与えてはいけない」という考えから、常にこう声をかけていた。

「大丈夫？ この数字きついよね」

「もうちょっと目標を下げようか」

「無理しなくていいからね」

彼の口ぐせは「大丈夫？」だ。若い部下たちが重圧で潰れることを防ぎたかった。だからついつい「大丈夫？」「無理しないで」を連発する。しかし、この言葉を聞いた若手たちは、まったく違う解釈をした。

「所長がこんなに心配するということは、やはり達成不可能な目標なんだ……」

「自分たちには、到底無理な目標を押し付けられているに違いない」

次ページ「プレッシャーになる」という本人不在の思い込み
