〈入園者数増の要〉東京ディズニー｢Mrs. GREEN APPLE｣とのコラボに秘めた｢弱点の夏｣克服の狙い

7月1日朝、青空が広がった東京ディズニーランド（TDL）。人気アーティスト「Mrs. GREEN APPLE」が担当したテーマソングが流れる中、3人のメンバーやミッキーマウスらがオープンカーに乗ってサプライズで登場すると、沿道に集まった人々は一斉にカメラのシャッターを切った。

TDLや東京ディズニーシー（TDS）などの施設を有する東京ディズニーリゾート内のアトラクションで、日本人アーティストの楽曲が起用されるのは今回が初めてだ。幅広い世代に人気のあるアーティストとのコラボレーションで、来園の動機づくりや顧客体験の向上を狙った。

異例となるコラボの背景には、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが「夏の集客」に苦戦していることがある。これまで夏休みシーズンは書き入れ時だったが、近年の猛暑の影響で一変した。

「夏が喫緊の課題」と高橋社長

公表されている入園者数動向をみると、2024年の4～6月は前年同期を「上回った」としていた。ところが実数を開示している4～9月の累計は、約1219.6万人と前年同期から約30万人減っていた。夏の苦戦は明白だ。

オリエンタルランドの高橋渉社長は、「夏が喫緊の課題で盛り上げていかないといけない」と危機感を隠さない。今年度は水に濡れるエンターテインメントやアトラクションなどでコラボ、屋外に空調機を増設するといった暑さ対策も拡充し、テコ入れを図った。

今年7月の入園者数は弱含んで推移したものの、8月以降は回復傾向にあるという。コラボ効果について高橋社長は、「話題醸成にもなりファンの方にもお越しいただいて、その中にはディズニーから遠ざかっていた方もいただろう」と語る。