〈入園者数増の要〉東京ディズニー｢Mrs. GREEN APPLE｣とのコラボに秘めた｢弱点の夏｣克服の狙い

具志堅 聡 : 東洋経済 記者
2025/09/25 6:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
東京ディズニーランド
東京ディズニーリゾートは「Mrs. GREEN APPLE」と7月2日から9月15日までの期間限定コラボを実施。7月1日はMrs. GREEN APPLEのメンバー3人が登場するスペシャルグリーティングを催した（記者撮影）

7月1日朝、青空が広がった東京ディズニーランド（TDL）。人気アーティスト「Mrs. GREEN APPLE」が担当したテーマソングが流れる中、3人のメンバーやミッキーマウスらがオープンカーに乗ってサプライズで登場すると、沿道に集まった人々は一斉にカメラのシャッターを切った。

TDLや東京ディズニーシー（TDS）などの施設を有する東京ディズニーリゾート内のアトラクションで、日本人アーティストの楽曲が起用されるのは今回が初めてだ。幅広い世代に人気のあるアーティストとのコラボレーションで、来園の動機づくりや顧客体験の向上を狙った。

異例となるコラボの背景には、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが「夏の集客」に苦戦していることがある。これまで夏休みシーズンは書き入れ時だったが、近年の猛暑の影響で一変した。

「夏が喫緊の課題」と高橋社長

公表されている入園者数動向をみると、2024年の4～6月は前年同期を「上回った」としていた。ところが実数を開示している4～9月の累計は、約1219.6万人と前年同期から約30万人減っていた。夏の苦戦は明白だ。

オリエンタルランドの高橋渉社長は、「夏が喫緊の課題で盛り上げていかないといけない」と危機感を隠さない。今年度は水に濡れるエンターテインメントやアトラクションなどでコラボ、屋外に空調機を増設するといった暑さ対策も拡充し、テコ入れを図った。

今年7月の入園者数は弱含んで推移したものの、8月以降は回復傾向にあるという。コラボ効果について高橋社長は、「話題醸成にもなりファンの方にもお越しいただいて、その中にはディズニーから遠ざかっていた方もいただろう」と語る。

次ページ入園者数はコロナ禍前の水準を下回る
関連記事
特集一覧
オリエンタルランド 売上高1兆円の現実味
大解剖　新章NTT
運用業界　知られざる焦燥
「ふるさと納税」疲弊する自治体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事