日本人の78.9％が｢海外旅行は高い｣と諦めている!?→実は誤解！国内より安く行ける国がこんなにある→予算10万円以下 "夢の海外旅行" のコツ

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第9回は海外旅行を10万円以下で楽しむコツを紹介。



海外旅行を楽しんでいる人を「羨ましい」と思ったことがある人は30秒だけ、騙されたと思って下記3問のクイズに挑戦してほしい。この情報格差こそが日本人を海外旅行から遠ざけている「原因」であり、この差を縮めることが本記事の「狙い」であり、旅好きな筆者の「願い」でもある。

「1」 1億2317万人の日本国民のうち、6分の1しか持っていな身分証と言えば？

「2」 2025年10月、筆者は中央ヨーロッパ・ハンガリーへの渡航を計画している。関空からハンガリーまでの往復航空券（燃油サーチャージなど諸経費込み）と2泊分の宿代の合計金額はいくらか？

「3」 これまでに40カ国を旅した、筆者のセンター試験英語の点数は？

正解は、1「パスポート」2「7万2900円」3「半分以下」。

2の解答について補足すると、関空からハンガリーまでの往復航空券代（燃油サーチャージなど諸経費込み）が6万2100円、宿代はシングルルーム2泊が1万800円、合計7万2900円である。食費や観光にたっぷり予算をかけても、10万円以下に十分収まる。

これでも少し高く感じる方もいるだろうが、韓国など近い国であれば5万円以下に収めることも可能だ。

実は国内旅行より安い？ 令和時代における衝撃の海外旅行費用

なぜ日本人は海外旅行を敬遠するのか。JTBが15歳以上79歳までの男女約3000名を調査した「2025年1月～12月の旅行動向見通し」によると、海外旅行に「一度も行かない」と答えた人は78.9％。その理由第1位は、「旅行費用が高いから（33.6％）」、第2位は「家計に余裕がないから（26.4％）」、第3位は「円安だから（24.4％）」だった。