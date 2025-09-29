日本人の78.9％が｢海外旅行は高い｣と諦めている!?→実は誤解！国内より安く行ける国がこんなにある→予算10万円以下 "夢の海外旅行" のコツ

海外旅行を楽しんでいる人を「羨ましい」と思ったことがある人は30秒だけ、騙されたと思って下記3問のクイズに挑戦してほしい。この情報格差こそが日本人を海外旅行から遠ざけている「原因」であり、この差を縮めることが本記事の「狙い」であり、旅好きな筆者の「願い」でもある。
正解は、1「パスポート」2「7万2900円」3「半分以下」。
2の解答について補足すると、関空からハンガリーまでの往復航空券代（燃油サーチャージなど諸経費込み）が6万2100円、宿代はシングルルーム2泊が1万800円、合計7万2900円である。食費や観光にたっぷり予算をかけても、10万円以下に十分収まる。
これでも少し高く感じる方もいるだろうが、韓国など近い国であれば5万円以下に収めることも可能だ。
実は国内旅行より安い？ 令和時代における衝撃の海外旅行費用
なぜ日本人は海外旅行を敬遠するのか。JTBが15歳以上79歳までの男女約3000名を調査した「2025年1月～12月の旅行動向見通し」によると、海外旅行に「一度も行かない」と答えた人は78.9％。その理由第1位は、「旅行費用が高いから（33.6％）」、第2位は「家計に余裕がないから（26.4％）」、第3位は「円安だから（24.4％）」だった。
