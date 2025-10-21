"なぜ香りは心に残る?" ラグジュアリーホテルも導入する｢アロマ調香デザイン®︎の力｣､6500種以上の創香経験に知る心地よい香りの楽しみ方
2025年大阪・関西万博では、各国パビリオンで「香りの演出」が話題となっています。私たちTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOでも万博で「アロマ調香Lab」を開催し、多くの来場者に天然精油を使った調香体験を提供しました。
その中で、猛暑の日に来場されたおばあさまとお孫さん。檜や柚子などの精油を組み合わせて「草原の香り」をお作りいただきました。
すると、疲れ切っていた表情が一変。「香りってすごいわね、元気になっちゃったわ」とにこにこと笑顔を見せてくださったのがとても印象的で、“これぞ香りの力だ”と実感するエピソードでした。
香りは目に見えません。しかし確かに感情に作用し、記憶に残り、人の心を動かす力を持っています。
香りはなぜ記憶に残るのか？ー科学的データから
嗅覚は五感の中でも特別な働きを持ちます。視覚や聴覚とは異なり、香りの情報は大脳辺縁系に直接届きます。
