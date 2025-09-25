デリカミニの三菱｢顧客ファースト｣実践の場｢スターキャンプ｣で見たメーカーとユーザーのあるべき姿

9月7日（日）午前5時半過ぎ、富士山から朝日が昇った。

場所は、静岡県富士宮市「朝霧高原ふもとっぱらキャンプ場」。

2年ぶりに訪れた「三菱スターキャンプ」では、各種アウトドア・コンテンツだけではなく、「デリカミニ」の実車公開や次期「パジェロ」に関する話題にも触れられ、盛りだくさんなイベントであった。

参加者や主催者である三菱自動車工業（以下：三菱）関係者らと意見交換する中で、改めて「三菱らしさ」を全身で感じられた場でもあった。

新型「デリカミニ」実車を正式に初公開

三菱スターキャンプは、1991年に始まった三菱ユーザー向けのファンイベント。1998～2006年の9年間は中断していたものの、毎年開催されており今回が21回目となる。

2017年からは、全国の販売会社（ディーラー）が主体となるローカル版のスターキャンプも開催されるなど、スターキャンプの輪はどんどん広がっている。

筆者は2023年に「アウトランダーPHEV」で参加したが、このときは「三菱らしさ」を維持することの難度を痛感した。

参照：スターキャンプで痛感｢三菱らしさ｣維持の難度

あれから2年が経った今、三菱はキャンプ関連での新規事業「NOYAMA」を稼働させるなど、「三菱らしさ」をより明確にする活動を加速させている。

そうした中で、三菱にとって追い風となっているのが、国内市場に魅力的なモデルが整い始めていることだ。

今回のスターキャンプの目玉のひとつが、新型「デリカミニ」の初公開だ。

秋の発売（9月18日に10月29日発売と正式に発表された）を控えて8月22日から予約注文を開始しており、一部の販売店では実車を公開しているが、三菱主催イベントとしてユーザー向けにお披露目するのは、これが初めてだった。

メインステージには新色「サンドベージュパール」と「デニムブルーパール」を含めた各種カラーのデリカミニが並んだ。