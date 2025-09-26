先輩がこぞってメロメロになる｢一橋大生｣の黄金ルーキー･篠塚大輝。他者を立てる"うまさ"に見る､｢若手がチームを引っ張る｣時代に必要なスキル

timeleszの躍進が止まらない。冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）の全国放送ゴールデンSPを控え、年末にはドーム公演が決まるなど話題が尽きない。

その中でも、ひときわ強い印象を残しているのが、最年少の新メンバー・篠塚大輝だ。

先輩から愛されるしの、後輩力を真面目に検証

2024年、Sexy Zoneから改名したtimeleszが、デビュー14年にして前代未聞の“仲間探し”オーディション『timelesz project -AUDITION-』（以下『タイプロ』）を開催。

加入メンバーの中で唯一、歌もダンスも未経験だった篠塚だったが、加入から数カ月経った現在では表情が日に日に柔らかくなっており、芸歴ではるかに上回る先輩メンバーに囲まれながらも、のびのびと活動しているように見える。

なぜ篠塚は、これほど短期間で年の差のある先輩メンバーたちの心をつかんでいるのだろう。その答えは、彼が持つ「他者を立てる技術」にあるのではないか。