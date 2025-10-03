《物理学でクレーンゲーム攻略》｢学生が寝ない｣授業で人気の教授はクレーンゲーム歴34年！ゲーセン通いの背景に心温まる"娘との思い出"

✎ 1〜 ✎ 11 ✎ 12 ✎ 13 ✎ 14
横山 瑠美 : ライター・ブックライター
2025/10/03 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
鹿児島大学大学院理工学研究科長・教授の小山佳一さん（写真：筆者撮影）
鹿児島大学大学院理工学研究科長・教授の小山佳一さん（写真：筆者撮影）
仕事が終わって帰宅したら疲れて何もできない──。そんな人がいる一方で、時間、体力、お金をやりくりしながら趣味に没頭するビジネスパーソンがいる。彼らはなぜ、その趣味にハマったのか。どんなに忙しくても、趣味を続けられる秘訣とは。連載 隣の勤め人の「すごい趣味」では、仕事のかたわら、趣味をとことん楽しむ人に話を聞き、その趣味の魅力を深掘りする。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

『うる星やつら』のラムちゃんが欲しくて

ドアを開けて圧倒された。部屋のありとあらゆるスペースが「プライズ」と呼ばれるクレーンゲームの景品で埋め尽くされている。

「研究室に置いていたら、どんどん増えていってしまいました」

クレーンゲームの景品がぎっしり詰まっている研究室の棚（写真：筆者撮影）
研究室の棚にはクレーンゲームの景品がぎっしり詰まっている（写真：筆者撮影）

そう言ってほほ笑むのは、この研究室の主である小山佳一（こやま・けいいち）さん。鹿児島大学大学院理工学研究科の研究科長を務める「大学教授」である。専門は磁気物理学・強磁場科学。30年以上クレーンゲームにハマっており、一時期は毎日のように仕事終わりにゲームセンターへ行ってプレイしていた。

「今も週に2、3回は行っています」

大学教授が“ゲーセン通い”を続けるのはなぜなのか。話は34年前にさかのぼる。

最初にクレーンゲームにハマったのは、愛媛大学の物理学科4年生のとき。自宅近くの古本屋の店頭にあったクレーンゲームを見て足を止めた。山積みになったぬいぐるみの中に、漫画『うる星やつら』の主人公ラムちゃんのぬいぐるみがあったからだ。

「好きなキャラクターだったので欲しいなと思って。奨学金で大学に通っていて、バイトもしていない貧乏学生でしたが、1、2回で取れそうだったのでチャレンジしてみたんです」（小山さん。以下同）

【写真を見る】景品の重心の位置を考えるのがコツ？【クレーンゲームの研究をまとめたノートも】
次ページそのうち趣味がいい気分転換に
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
グローバル日立の野望
新着あり
ローム巨額投資の代償
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事