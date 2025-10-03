《物理学でクレーンゲーム攻略》｢学生が寝ない｣授業で人気の教授はクレーンゲーム歴34年！ゲーセン通いの背景に心温まる"娘との思い出"

『うる星やつら』のラムちゃんが欲しくて
ドアを開けて圧倒された。部屋のありとあらゆるスペースが「プライズ」と呼ばれるクレーンゲームの景品で埋め尽くされている。
「研究室に置いていたら、どんどん増えていってしまいました」
そう言ってほほ笑むのは、この研究室の主である小山佳一（こやま・けいいち）さん。鹿児島大学大学院理工学研究科の研究科長を務める「大学教授」である。専門は磁気物理学・強磁場科学。30年以上クレーンゲームにハマっており、一時期は毎日のように仕事終わりにゲームセンターへ行ってプレイしていた。
「今も週に2、3回は行っています」
大学教授が“ゲーセン通い”を続けるのはなぜなのか。話は34年前にさかのぼる。
最初にクレーンゲームにハマったのは、愛媛大学の物理学科4年生のとき。自宅近くの古本屋の店頭にあったクレーンゲームを見て足を止めた。山積みになったぬいぐるみの中に、漫画『うる星やつら』の主人公ラムちゃんのぬいぐるみがあったからだ。
「好きなキャラクターだったので欲しいなと思って。奨学金で大学に通っていて、バイトもしていない貧乏学生でしたが、1、2回で取れそうだったのでチャレンジしてみたんです」（小山さん。以下同）
