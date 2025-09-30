賃貸のオーナーが変更！｢ペット飼育は契約違反｣→｢リフォーム代100万円請求｣…。悪徳不動産屋の手口とは　漫画｢正直不動産｣（第17集 第135話）

大谷 アキラ : 漫画家夏原 武 : ルポライター、漫画原作者水野 光博 : ライター（脚本）、漫画原作者
2025/09/30 6:15
正直不動産
『正直不動産』©大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館

不動産会社・登坂不動産のエース営業である永瀬財地（ながせ・さいち）、35歳。「売るためだけ」の情報を顧客に伝え、時には嘘も厭わない口八丁ぶりで、圧倒的な売り上げをたたき出してきた。

『正直不動産（22）』（小学館）書影をクリックすると小学館のサイトにジャンプします

だが、ある地鎮祭で石碑を壊して以来、事態は一変。何かの祟りなのか、「嘘がつけない」体に変貌してしまったのだ。

真実は”千に三つ”とも言われる不動産業界で、”正直営業”しかできなくなった永瀬は大苦戦するが…？

建築条件付き土地、任意売却、三為業者――。人生最大の買い物である「家」にまつわる不動産業界の真実をさらけ出す、話題作『正直不動産』(小学館) より、一部抜粋してお届けします。

※この記事は2020年4月公開記事の再配信です。

本作品は、大谷アキラ（漫画）、夏原武（原案）、水野光博（脚本）でお届けします。
大谷 アキラ 漫画家

漫画家。『正直不動産』作画担当。過去作に、『ツール！』、『ニッペン！』、『機動戦士ガンダムFAR EAST JAPAN』（原作・矢立肇、原作・富野由悠季）など。

夏原 武 ルポライター、漫画原作者

代表作は『クロサギ』、『逃亡弁護士 成田誠』、『正直不動産』（すべて小学館）など。

現在、「ビッグコミック」（小学館）にて『正直不動産』、「サンデーGX」（小学館）にて『任侠転生-異世界のヤクザ姫-』、「グランドジャンプ」（集英社）にて『カモのネギには毒がある-加茂教授の〝人間〟経済学講義-』を連載中。

 

水野 光博 ライター（脚本）、漫画原作者

ライター。『正直不動産』脚本担当。漫画原作担当作品に、『Deep3』。漫画脚本担当作品に、『ちいさいひと 青葉児童相談所物語』、『新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語』など。

 

