YouTuberを社外取締役に起用！《ワークマン》から学ぶ｢インフルエンサー活用術｣。フォロワー数が多ければいいわけではない

「これからの時代はインフルエンサーだ！」と飛びついたものの、コストだけかかってあまり効果がなかった……という企業も少なくないのでは。さまざまなマーケティング活動に取り組んできた吉澤健仁氏は「ひと口にインフルエンサーと言っても実にさまざま。ワークマンは同社に最適なインフルエンサーを起用することで急速に拡大したいい例だ」と言います。吉澤氏に、インフルエンサーを選ぶ際のポイントについて解説してもらいます。

企業がインフルエンサーを起用するメリット

現代は成熟した消費社会です。企業が自社の商品を「こんなにいいですよ」とアピールしても、消費者は「どうせ宣伝でしょ」という冷めた受けとめ方をしがちです。

その点、インフルエンサーはユーザー目線から客観的にもの申す存在なので、その人たちが勧めるものは消費者の心を動かす力がある。宣伝よりも効果がある。しかもインフルエンサーは特定の分野で信頼を得ているので、そのターゲット層への訴求力は抜群です。

こういう現実があるので、企業はインフルエンサーに自社の商品やサービスを紹介してもらいたい、と考えるようになりました。

発信力のあるその立場を活かして自社のPRに力を貸してもらい、消費者に影響を及ぼしてもらおう、というのが「インフルエンサーマーケティング」なのです。