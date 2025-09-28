《2浪で学習院→キー局ディレクター》"早稲田じゃないとテレビ業界いけない"のに全滅…遠回りもNHKで夢叶えた､受験に弱いけどひたむきな彼

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

今回は2浪して学習院大学経済学部経営学科に合格した井上大輔さんにお話を伺いました。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

2浪で学習院→テレビ朝日→NHK

今回お話を伺った井上大輔さんは、2浪で学習院大学に合格した方です。

高校時代に、将来はNHKでドキュメンタリーを撮りたいと思い、マスコミ関係者の多い早稲田大学を目指した井上さんでしたが、2浪をしても、その目標を叶えることはできませんでした。

しかし、この浪人時代に身につけたことがのちの人生に大きく役立ち、ついに彼は高校時代の夢を叶えました。

どのようにして彼は夢を叶えることができたのか。

浪人のどの要素が、彼の人生に役立ったのでしょうか。詳しく話を伺いました。