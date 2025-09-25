｢人脈を駆使して"トモダチ100人"を集める｣｢高校の同級生･指原と渡辺がMCの番組も｣…。アマプラで｢実験的バラエティ｣続々登場の背景

利用者数が今年末には3890万人を超えるといわれ、生活インフラ化がますます進んでいる有料動画配信サービス。ICT総研の調査（*1）によると、各社サービスの中で今年利用率トップを獲得したのは、Amazonが提供する「Prime Video」だ。

Prime Videoといえばこれまで、月額利用料金の手頃さや、ECサービスでの配送無料などの豊富な会員特典が「コスパ重視」のユーザーから評価されてきた。

一方、ドラマやドキュメンタリーなどのオリジナル作品であればNetflix、見放題の作品数であればU-NEXTのブランドが強く、「コンテンツ充実度」においてPrime Videoは他社に一歩遅れてきた側面がある。

だが近頃、そんなPrime Videoの日本版コンテンツに、おもしろい変化が起きている。本稿では今年のオリジナル作品をたどりながら、その変化についてレポートしてみたい。

実験的な新バラエティが次々と登場

気になるのは、国内バラエティの活発な動きだ。

今年のラインナップを見ると、1月に『〇女は愚痴りたい』（出演：YOU、梨花、MEGUMI、永野）、3月に『シークレットNGハウス』（出演：嵐・二宮和也、オードリー・若林正恭）、4月に『3年C組 指原×翔太』（出演：指原莉乃、Snow Man・渡辺翔太）、7月に『賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？』（出演：バナナマン・設楽統、バカリズム）、9月に『セフレと恋人の境界線』（出演：YOU、令和ロマン・髙比良くるま、ラランド・サーヤ、千葉雄大）と、立て続けに新バラエティが公開されている。