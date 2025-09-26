プレミア感のあるチョコ菓子を｢64円｣で開発･販売！ブラックサンダー｢至福のバター｣工場に潜入､垣間見えた小規模企業の"サバイバル術"

チョコ菓子「ブラックサンダー」といえば……1個40円程度の通常版だけでなく、季節ごとの商品、フック吊りが可能な「ポケットパック」タイプ、大袋ファミリーパックなど。価格帯・居場所は、意外と幅広い。

なかでも近年では、高価格帯・ハイブランドな「ブラックサンダー 至福のバター」の売れ行きが好調だという。なんと通常版よりもお値段が1.5倍！！といっても「参考小売価格：64円」だ。お手頃な主力商品「至福のバター」の製造・開発の現場を見学したうえで、いろいろと関係者にお話を伺った。

出荷金額歴代No1！1本64円で超・リッチ体験 「ブラックサンダー 至福のバター」

1993年に「有楽製菓」が発売したチョコ菓子「ブラックサンダー」は、累計出荷本数にして19億本以上。チョコレート市場では売上個数No.1（インテージSRI+チョコレート市場 期間：2024年3月～2025年2月）を記録している。

通常版のブラックサンダー（参考小売価格：40円）だけでなく、季節商品・地域限定商品など、ラインナップはさまざま。その中で、2020年9月に発売した「ブラックサンダー 至福のバター」が、製造元・有楽製菓のこれまでの商品の中で、「出荷金額歴代No.1」を記録したという。